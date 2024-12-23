Мостовой прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прошел аттестацию в Академии РФС.
«Группа, в том числе Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия.
Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», – сообщает пресс-служба РФС.
- Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии летом 2023 года.
- В этом году он прошел стажировку в «Динамо».