Мостовой прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прошел аттестацию в Академии РФС.

«Группа, в том числе Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия.

Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», – сообщает пресс-служба РФС.