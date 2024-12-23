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    • Мостовой прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС

    Мостовой прошел аттестацию по итогам обучения в Академии РФС

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прошел аттестацию в Академии РФС.

    «Группа, в том числе Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия.

    Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии летом 2023 года.
    • В этом году он прошел стажировку в «Динамо».

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    Источник: «Р-Спорт»

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