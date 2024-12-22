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    Первый тренер Соболева подвел итоги года для футболиста

    Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, подвел итоги 2024 года для форварда «Зенита».

    «Год сложился тяжело. Не могу оценивать, хорошо или плохо. Просто тяжело. Во-первых, переход решался два месяца, а это нервы. Во-вторых, новый коллектив, новая игра, отношения с болельщиками.

    Пока тяжело адаптироваться, тяжелый год. Надеюсь, пройдет сборы вместе с командой, больше поймут друг друга. Следующий год будет лучше», – сказал Горбунов.

    • Соболев 30 августа перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро.
    • Нападающий провел 12 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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