В «Ростове» отреагировали на информацию о 10 миллионах «Динамо» за Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном трансфере Данила Глебова в «Динамо».
Ранее сообщалось, что московский клуб может заплатить за 25-летнего полузащитника 9-10 миллионов евро.
«Не хочу ничего говорить. По этому поводу меня уже утомили. Спросите у тех, у кого эта информация появилась. Не хочется комментировать сплетни, которые появляются в российском футболе», – сказал Рыскин.
- Глебов в этом сезоне провел 23 матча за «Ростов», оформив 1+1.
- Рыночная стоимость капитана «Ростова» – 8 млн евро.