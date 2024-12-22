В «Ростове» отреагировали на информацию о 10 миллионах «Динамо» за Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном трансфере Данила Глебова в «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский клуб может заплатить за 25-летнего полузащитника 9-10 миллионов евро.

«Не хочу ничего говорить. По этому поводу меня уже утомили. Спросите у тех, у кого эта информация появилась. Не хочется комментировать сплетни, которые появляются в российском футболе», – сказал Рыскин.