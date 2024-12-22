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    • В «Ростове» отреагировали на информацию о 10 миллионах «Динамо» за Глебова

    В «Ростове» отреагировали на информацию о 10 миллионах «Динамо» за Глебова

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о возможном трансфере Данила Глебова в «Динамо».

    Ранее сообщалось, что московский клуб может заплатить за 25-летнего полузащитника 9-10 миллионов евро.

    «Не хочу ничего говорить. По этому поводу меня уже утомили. Спросите у тех, у кого эта информация появилась. Не хочется комментировать сплетни, которые появляются в российском футболе», – сказал Рыскин.

    • Глебов в этом сезоне провел 23 матча за «Ростов», оформив 1+1.
    • Рыночная стоимость капитана «Ростова» – 8 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1734895562
    Кто только Глебова не покупает)
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