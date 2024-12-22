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    • Нигматуллин отреагировал на возможный переход Помазуна в «Спартак»

    Нигматуллин отреагировал на возможный переход Помазуна в «Спартак»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать вратаря ЦСКА в зимнее трансферное окно.

    «Безусловно, хороший, качественный вратарь. Был определенное время без игровой практики, но, скажем так, он всегда уходил из ЦСКА, чтобы играть.

    Вообще, от приглашения в «Спартак» редко отказываются, также, как и от «ПСЖ». Но здесь надо понимать, что Максименко – безоговорочный номер один. Готов ли Илья играть только в кубке?» – сказал Нигматуллин.

    • Помазун не провел ни одного матча в этом сезоне.
    • ЦСКА отстранил его после слов о возможном переходе в «Спартак».
    • Рыночная цена 28-летнего россиянина – 1,2 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    1734891992
    Нигма не знает,Что Максимку все давно отправили в топ-клубы Эуропы.Там очередь за его тушкой.
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