Нигматуллин отреагировал на возможный переход Помазуна в «Спартак»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном трансфере Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать вратаря ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Безусловно, хороший, качественный вратарь. Был определенное время без игровой практики, но, скажем так, он всегда уходил из ЦСКА, чтобы играть.

Вообще, от приглашения в «Спартак» редко отказываются, также, как и от «ПСЖ». Но здесь надо понимать, что Максименко – безоговорочный номер один. Готов ли Илья играть только в кубке?» – сказал Нигматуллин.