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    • Жирков назвал футболиста РПЛ, чья игра ему нравится в этом сезоне

    Жирков назвал футболиста РПЛ, чья игра ему нравится в этом сезоне

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков назвал лучшего игрока первой части сезона. Он признался, что ему нравится игра полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    «Хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого «Локомотива». К перерыву «железнодорожники» подсели. Ещe мне нравится Пиняев, остальные фамилии я сейчас не вспомню. Глушенков выглядел неплохо в начале чемпионата, но потом, к сожалению, получил травму», – сказал Жирков.

    • Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная цена – 8 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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