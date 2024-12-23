Жирков назвал футболиста РПЛ, чья игра ему нравится в этом сезоне

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков назвал лучшего игрока первой части сезона. Он признался, что ему нравится игра полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Хорошо в этом сезоне выглядит Батраков. В отличие от самого «Локомотива». К перерыву «железнодорожники» подсели. Ещe мне нравится Пиняев, остальные фамилии я сейчас не вспомню. Глушенков выглядел неплохо в начале чемпионата, но потом, к сожалению, получил травму», – сказал Жирков.