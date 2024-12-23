Почему в чемпионате Италии запрещено играть под №88: история, причины

Цифры от 1 до 99 могут использоваться в качестве номеров для игроков в современном футболе в подавляющем большинстве стран. Есть и исключения. Во многих странах не разрешают играть под №01, №13 считается несчастливым. В странах Азии (прежде всего, в Япониии) “плохим” номером считается №4. В России запрещено проносить на матчи баннеры и плакаты с номерами 14 и 88. В Беларуси запрещено использование на футбольных полях номеров 14, 18, 28, 88, поскольку Федерация футбола страны считает эти номера закодированным нацистским приветствием. А вот в Италии под запрет попадает только №88.

Запрещенный 88-й

Запрет на №88 в итальянском чемпионате введен с июня 2023 года. Считается, что №88 символизирует приветствие в честь Адольфа Гитлера, ведь восьмая буква алфавита – это буква “H”. Италия помнит времена господства фашизма на своей земле в прошлом веке. Во избежание реванша неонацистских сил и для пресечения проявления антисемитизма в футболе решение о запрете «спорной» цифры было принято совместно Федерацией футбола, Министерством спорта и Министерством внутренних дел страны.

Такие опасения в Италии не беспочвенны. Фашистские настроения в “Лацио” всегда были весьма сильны (впрочем, запрет на номер 88 не ослабил эту тенденцию). Кроме римского клуба, №88 любили в “Аталанте”, “Торино”, “Удинезе”. В других командах Серии А этот номер не вызывал такого ажиотажа.

Запрет номера 88 – это только один из шагов программы итальянских функционеров по денацификации игры миллионов. Под запрет попадают любые изображения, которые можно истолковать как пронацистские. Недопустимо также использование формулировок неонацистского, антисемитского и экстремистского толка во время проведения публичных мероприятий различного формата. Предусмотрено, что если подобные нарушения выявят во время матчей, игра будет прекращаться.

Разумеется, санкции к нарушителям не заставят себя долго ждать. Они могут включать крупные штрафы для клубов, запрет на проведение домашних матчей на родной арене или на посещение ее фанатами. При повторных нарушениях возможны более суровые санкции – вплоть до снятия очков.

Игроки с №88

Многие футболисты итальянских клубов в разное время брали без задней мысли №88. В их числе:

Кайседо, Ринко и Перотти брали этот номер, потому что родились в 1988 году, Думбия – поскольку появился на свет за день до наступления 1988-го (31.12.1987). Мотивация других игроков неизвестна.

В связи с запретом №88 некоторые игроки итальянского чемпионата вынуждены были сменить игровой номер, хоть в симпатиям к фашистам никто из них замечен не был.

Скандал с Буффоном

Выступая за “Парму” в 2000-м году под привычным №1, молодой Джанлуиджи Буффон решил взять себе другой игровой номер. Его выбор пал на 88, после чего случился скандал. Итальянская пресса и общественность были вне себя от возмущения этим решением уже достаточно известного вратаря.

Буффону пришлось созывать пресс-конференцию, на которой он объяснял свое решение тем, что не знал провокационного смысла двух восьмерок. Голкипер видел в таком сочетании цифр надежность и четыре футбольных мяча. Он говорил, что хотел играть под номерами 00 или 01, но одобрения не получил. В конце концов, Джанлуиджи пообещал однозначно расстаться с номером 88 и вскоре выполнил обещание.

Далее в “Парме” вратарь играл под номером 77. Перейдя в “Ювентус”, он выходил на поле под №№ 1 и 77. Защищал ворота “ПСЖ” Буффон уже в футболке с номером 18. Впрочем, к тому времени скандал по поводу двух восьмерок на его спине давно сошел на нет.