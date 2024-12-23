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    Реакция Николича на трансферный бан ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о своей реакции на трансферный бан московского клуба.

    ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. Причина – невыплата последнего транша за переход Чидеры Эджуке из «Херенвена».

    – Как отреагировали на новость о трансферном бане, который был недавно наложен на ЦСКА?

    – Нормально, потому что у нас регулярная коммуникация с руководством клуба. Обсуждали ситуацию с Романом Юрьевичем Бабаевым, полностью ему доверяю. Он сказал мне, что уже до начала сборов трансферный бан должен быть снят, и это не будет мешать нашей работе. Знаю, с какими сложностями сталкивается генеральный директор клуба в своей работе. Все в курсе истории с Влашичем, сколько денег должен получить клуб, но до сих пор не получил. На такие средства можно серьезно усилиться.

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    Источник: Bobsoccer.ru

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    Комментарии (4)
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    Борис34684
    1734949949
    Николича жаль как тренера, ему можно и не мечтать о трансферах зимой.
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    andr45
    1734951852
    Просто ГИНЕРУ И БАБАЕВУ нужно меньше жульничать) А то привыкли, что бандитские и мошеннические поступки в РФС покрывались) А в Европе не прокатило))))
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