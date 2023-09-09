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    • ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную Англии

    ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную Англии

    Британское ЛГБТ-сообщество продолжает критиковать футболиста Джордана Хендерсона.

    • В июле он перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата полузащитника в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.

    До трансфера в саудовский клуб Хендерсон участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ.

    Сейчас его критикуют за согласие продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где гомосексуальность запрещена.

    ЛГБТ-фанаты сборной Англии готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за национальную команду.

    Они обещают отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть за Англию.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +62

      ramblernasheveverything 3 часа назад

      Они обещают отворачиваться от поля во время матчей---------
      Это жестоко.Такого Хендерсон не выдержит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1752

      Спартач80 3 часа назад

      Все болельщики Зенита, + их лизуха клитер, туда собираются, поддержать своих собратьев лгбт из Англии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6240

      fakeid > Спартач80 3 часа назад

      да-да. сходи в гугл-картинки, да набери всего 3 слова: "спартак торпедо лондон", а потом хрюкай, кто там кому собрат, лгбт-шник хренов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40367

      Project Бабангида 4 часа назад

      - Бэримор, что за шум на улице?
      - гей парад сэр
      - и чего они хотят?
      - однополой любви сэр.
      - а им запрещают?
      - нет сэр.
      - тогда зачем шумят?
      -пид...расы сэр!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Baggio1986 4 часа назад

      ЛГБТ-фанаты

      0
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      Рейтинг: +6240

      fakeid 4 часа назад

      спартачи совсем охренели)

      2
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      Рейтинг: +728

      Октавиус 5 часов назад

      поддержал на свою голову))

      2
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      Рейтинг: +8262

      BarStep > Октавиус 4 часа назад

      Не., не на голову..
      :)

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