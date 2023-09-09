ЛГБТ-фанаты готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за сборную Англии

Британское ЛГБТ-сообщество продолжает критиковать футболиста Джордана Хендерсона.

В июле он перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».

Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.

СМИ писали, что зарплата полузащитника в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.

До трансфера в саудовский клуб Хендерсон участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ.

Сейчас его критикуют за согласие продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где гомосексуальность запрещена.

ЛГБТ-фанаты сборной Англии готовят акцию протеста в случае игры Хендерсона за национальную команду.

Они обещают отворачиваться от поля во время матчей, в которых Джордан будет играть за Англию.