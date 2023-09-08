Стали известны стартовые составы на матч Турция – Армения на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Эскишехире, и начнется в 21:45 по мск.

Стартовые составы команд:

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сeюнджю, Кекчю, Актюркоглу, Йылмаз, Чалханоглу, Юксек, Ундер, Озкачар.

Главный тренер: Штефан Кунц

Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Иву, Сперцян, Селарраян, Ранос, Арутюнян, Дашян, Тикнизян, Бичахчян.

Главный тренер: Александр Петраков

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».