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  • Турция – Армения: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 8 сентября

Турция – Армения: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 8 сентября

7 сентября 2023, 12:53

В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе D сыграют сборные Турции и Армении. Игра пройдет в Эскишехире, и состоится 8 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по мск.

Турция

Сборная Турции лидирует в отборочной группе. В активе команды девять очков, набранные в четырех сыгранных матчах. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то подопечные Штефана Кунца забили 7, и пропустили 5 голов. Команда в рамках отбора обыграла Армению (2:1), уступила Хорватии (0:2), в упорной борьбе переиграла Латвию (3:2), а также победила Уэльс (2:0).

Армения

Сборная Армении идет на втором месте с 6 очками. Отставание от Турции составляет 3 балла, однако в активе команды Александра Петракова только три сыгранных матча. Что касается выступления команды в отборе, то сборная Армении уступила Турции (1:2), обыграла Уэльс (4:2), а затем переиграла сборную Латвии (2:1).

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 3 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

  • 25.03.2023 Армения – Турция 1:2;
  • 14.10.2009 Турция – Армения 2:0;
  • 06.09.2008 Армения – Турция 0:2.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече, вероятно, победит сборная Турции. Команда имеет более высокий уровень, по сравнению со сборной Армении, и к тому же, играет у себя дома. Наш прогноз – победа сборной Турции (1.32).

Источник: Бомбардир
Отбор ЧЕ-2024 Прогнозы Армения Турция
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