Смотреть прямую трансляцию матча Турция – Армения, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сeюнджю, Кекчю, Актюркоглу, Йылмаз, Чалханоглу, Юксек, Ундер, Озкачар.

Главный тренер: Штефан Кунц

Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Иву, Сперцян, Селарраян, Ранос, Арутюнян, Дашян, Тикнизян, Бичахчян.

Главный тренер: Александр Петраков

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Турция – Армения

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет»