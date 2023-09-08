Смотреть прямую трансляцию матча Турция – Армения, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сeюнджю, Кекчю, Актюркоглу, Йылмаз, Чалханоглу, Юксек, Ундер, Озкачар.
Главный тренер: Штефан Кунц
Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Иву, Сперцян, Селарраян, Ранос, Арутюнян, Дашян, Тикнизян, Бичахчян.
Главный тренер: Александр Петраков
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Турция – Армения
Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет»
Источник: «Бомбардир»