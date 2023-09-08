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    • Турция – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Турция – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Турция – Армения, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сeюнджю, Кекчю, Актюркоглу, Йылмаз, Чалханоглу, Юксек, Ундер, Озкачар.

    Главный тренер: Штефан Кунц

    Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Иву, Сперцян, Селарраян, Ранос, Арутюнян, Дашян, Тикнизян, Бичахчян.

    Главный тренер: Александр Петраков

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Турция – Армения

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет»

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 20:42
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