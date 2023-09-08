Сборная Германии назначила нового капитана

Илкай Гюндоган стал капитаном сборной Германии.

О решении отдать капитанскую повязку полузащитнику «Барселоны» сообщил главный тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик.

Вице-капитаном команды назначен Йозуа Киммих из «Баварии».

«Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.

Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии», – сказал Флик.

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