Сборная Германии назначила нового капитана

Илкай Гюндоган стал капитаном сборной Германии.
О решении отдать капитанскую повязку полузащитнику «Барселоны» сообщил главный тренер немецкой сборной Ханс-Дитер Флик.
Вице-капитаном команды назначен Йозуа Киммих из «Баварии».
«Я решил отдать капитанскую повязку Гюндогану. Вместе с Киммихом у нас теперь есть дуэт лидеров.
Я очень рад, что мы приняли это решение. Это также придает нам больше энергии», – сказал Флик.
Медведев vs. Джокович: Ставьте на финал US Open с бонусом до 17000₽!
Источник: Bayern & Germany