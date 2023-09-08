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    • Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду

    Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 против Эквадора (1:0).

    Аргентинец забил 65-й гол со штрафного за карьеру и сравнялся по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом. У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду таких голов 60.

    Только четыре футболиста забили со штрафных больше голов, чем Месси: Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).

    • Летом Месси перешел в «Интер Майами».
    • В июне аргентинцу исполнилось 36 лет.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Пеле поди ещё тряпочнм мячом забивал... в кедах...

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