Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 против Эквадора (1:0).
Аргентинец забил 65-й гол со штрафного за карьеру и сравнялся по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом. У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду таких голов 60.
Только четыре футболиста забили со штрафных больше голов, чем Месси: Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).
- Летом Месси перешел в «Интер Майами».
- В июне аргентинцу исполнилось 36 лет.
Источник: The Athletic