Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 против Эквадора (1:0).

Аргентинец забил 65-й гол со штрафного за карьеру и сравнялся по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом. У форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду таких голов 60.

Только четыре футболиста забили со штрафных больше голов, чем Месси: Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).