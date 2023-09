«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Сепахан» со счетом 4:1.

После товарищеского матча иранцы поблагодарили хозяев поля.

Они оставили послание в раздевалке на тактической доске.

«Thank you Zenit. Thank you Russia [Спасибо, «Зенит». Спасибо, Россия]», – гласит надпись, оставленная представителями «Сепахана».