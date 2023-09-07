Семак рассказал о травме Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности повреждения Андрея Мостового.

Полузащитник травмировался во время товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (4:1).

Он не сдержал слез, когда покидал поле, закрыв лицо футболкой.

– Есть информация по Мостовому?

– К сожалению, этот матч как раз мог быть для него отправной точкой для выздоровления и набора игровой практики, но это рецидив.

Думаю, то же место. Насколько серьезно, посмотрим. Это ложка дегтя в бочке меда сегодня.