Семак рассказал о травме Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности повреждения Андрея Мостового.
- Полузащитник травмировался во время товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (4:1).
- Он не сдержал слез, когда покидал поле, закрыв лицо футболкой.
– Есть информация по Мостовому?
– К сожалению, этот матч как раз мог быть для него отправной точкой для выздоровления и набора игровой практики, но это рецидив.
Думаю, то же место. Насколько серьезно, посмотрим. Это ложка дегтя в бочке меда сегодня.
Источник: «Матч ТВ»