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    Семак рассказал о травме Мостового

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл подробности повреждения Андрея Мостового.

    • Полузащитник травмировался во время товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (4:1).
    • Он не сдержал слез, когда покидал поле, закрыв лицо футболкой.

    – Есть информация по Мостовому?

    – К сожалению, этот матч как раз мог быть для него отправной точкой для выздоровления и набора игровой практики, но это рецидив.

    Думаю, то же место. Насколько серьезно, посмотрим. Это ложка дегтя в бочке меда сегодня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.09.2023 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19626

      NewLife 4 часа назад

      Здоровья Андрею !

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