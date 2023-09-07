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    • Грузия – Испания: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 8 сентября

    Грузия – Испания: прогноз на матч 5 тура отбора ЧЕ-2024, 8 сентября

    В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе А сыграют сборные Грузии и Испании. Игра пройдет в Тбилиси, и состоится 8 сентября. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

    Грузия

    Сборная Грузии в рамках отборочного турнира провела три матча, в которых сыграла вничью с Норвегией (1:1) обыграла Кипр (2:1) и уступила Шотландии (0:2). Разница забитых и пропущенных голов пока тоже не в пользу Хвичи и компании – три забитых, и четыре пропущенных мяча.

    Испания

    «Красная фурия» провела только два матча в рамках отборочного цикла. В первой игре отбора испанцы без особых проблем разобрались с Норвегией – 3:0, а вот второй матч команда Луиса де ла Фуэнте вряд ли занесет себе в актив – испанцы уступили Шотландии (0:2).

    Статистика

    История противостояния сборных насчитывает 5 игр, в которых были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.09.2021 Испания – Грузия 4:0;
    • 28.03.2021 Грузия – Испания 1:2;
    • 07.06.2016 Испания – Грузия 0:1;
    • 15.10.2013 Испания – Грузия 2:0;
    • 11.09.2012 Грузия – Испания 0:1.

    Наш прогноз на игру

    Несмотря на турнирное положение команд в группе – Грузия идет второй, а Испания пока располагается только на четвертом месте, вероятно, именно «Красная фурия» станет победителем предстоящего матча. Вряд ли стоит ждать разгрома Грузии, скорее всего, мы увидим искрометный футбол с голами в ворота обеих команд. Наш прогноз – победа сборной Испании(1.33), обе забьют(2.20).

    Источник: Бомбардир

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