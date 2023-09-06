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    Колыванов: «Кокорин будет королем на Кипре»

    Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал возвращение нападающего Александра Кокорина в «Арис».

    «Возвращение на Кипр – это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно.

    Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королeм.

    Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считанные минуты. Всe-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», – заявил Колыванов.

    • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: RT

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3806

      serppion 12 часов назад

      Здесь всё, как в нашей говенной эстраде: одни короли, императрицы и примадонны. По башке бы настучать тому, кто бездарей коронует.

      0
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 12 часов назад

      А в Монголии императором бы был... если там в футбол играют

      1
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Генералиссиумом...

      0
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      Рейтинг: +10

      tristitrut 13 часов назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://utn.pl/scaner

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З > tristitrut 13 часов назад

      Пёс , а не стыдно в чужом грязном белье рыться ?
      Тварь , потом наверно и в органы стучишь, сексот !

      1
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      Рейтинг: +195

      The only one 15 часов назад

      А почему бы и нет?

      2
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      Рейтинг: +2214

      alll-333 16 часов назад

      Хай зарабатывает...

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