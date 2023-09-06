Колыванов: «Кокорин будет королем на Кипре»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал возвращение нападающего Александра Кокорина в «Арис».
«Возвращение на Кипр – это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно.
Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королeм.
Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считанные минуты. Всe-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», – заявил Колыванов.
- «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
- На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.
Источник: RT