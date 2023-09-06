Колыванов: «Кокорин будет королем на Кипре»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал возвращение нападающего Александра Кокорина в «Арис».

«Возвращение на Кипр – это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно.

Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королeм.

Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считанные минуты. Всe-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», – заявил Колыванов.