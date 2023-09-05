Семак оценил результаты «Зенита» в новом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он результатами команды.

«Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов.

Но в плане качества игры, за небольшими исключениями, оно более чем устраивает. Количество набранных очков – могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами – это нормальные результаты по итогу», – заявил Семак.