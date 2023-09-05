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    Семак оценил результаты «Зенита» в новом сезоне

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он результатами команды.

    «Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов.

    Но в плане качества игры, за небольшими исключениями, оно более чем устраивает. Количество набранных очков – могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами – это нормальные результаты по итогу», – заявил Семак.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, набрав 14 очков.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.09.2023 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 15:51

      вот если бы тебе Семак такие сложности как у Осинькина тогда я бы понял, а так твои сложности как три копейки в автомате с газировкой вроде монетку нашёл, а водичка не течёт....

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      Рейтинг: +5255

      Эном айс > Garrincha58 5 сентября, 16:02

      Со всем уважением..
      Но тогда по автомату кулаком было принято бить.
      И вряд ли Осинькин способен воспитать десяток иноверцев кулаками.
      С чертановской порослью он знает что и как делать.
      А с интернабором стоимостью в пол бюджета Куйбышева-вряд ли.(

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