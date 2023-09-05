Семак оценил результаты «Зенита» в новом сезоне

вот если бы тебе Семак такие сложности как у Осинькина тогда я бы понял, а так твои сложности как три копейки в автомате с газировкой вроде монетку нашёл, а водичка не течёт....
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, доволен ли он результатами команды.
«Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов.
Но в плане качества игры, за небольшими исключениями, оно более чем устраивает. Количество набранных очков – могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами – это нормальные результаты по итогу», – заявил Семак.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, набрав 14 очков.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.