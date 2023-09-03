Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.
«Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев.
Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнем и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники.
Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший», – сказал Семак.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.
- Следующий матч петербуржцы проведут 17 сентября с «Рубином».
Источник: «Чемпионат»