Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

«Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев.

Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнем и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники.

Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший», – сказал Семак.