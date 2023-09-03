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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА. Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1.

    «Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев.

    Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнем и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники.

    Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший», – сказал Семак.

    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.
    • Следующий матч петербуржцы проведут 17 сентября с «Рубином».

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2023 20:10
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +673

      cska1948 4 сентября, 09:42

      "Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались..."
      -----------------------
      Из слов Семака можно подумать,что армейцы сидели сложа руки и ждали, когда соперник ошибётся. Хотя очевидно, что своим активным прессингом ЦСКА ЗАСТАВИЛ игроков Зенита ошибиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 20:46

      как ты выход из обороны отрабатываешь? никак! бразилы что-нибудь придумают!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 3 сентября, 20:16

      Матч хороший- добавить нечего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      Semenycch 3 сентября, 20:13

      Все по делу, Сергей Богданович!

      1
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