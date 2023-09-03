РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Надеюсь из судейского корпуса не читают комменты. Большинство из написанного только эмоции зло и ненависть. Своего не вижу зато чужой всегда не прав. Когда же наконец будет футбол
Департамент судейства РФС проанализировал решение судьи Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче шестого тура РПЛ против «Урала» (4:0).
Рефери ошибся, «Урал» при счете 0:4 должен был пробить пенальти.
«После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру. Решение VAR – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны.
VAR, проверив ситуацию, нашeл явное нарушение правил со стороны защитника – правильно. А также нашeл возможный фол в начале атаки – неправильно. Судья после просмотра игрового эпизода решил, первоначальное нарушение нападающим в начале атакующих действий является наказуемым – неправильно», – написал департамент в видеоразборе.
- 36-летний судья работает в РПЛ с 2016 года.
- Он представляет Азов.
- «Зенит» – чемпион последних 5 сезонов.