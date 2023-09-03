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    • РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

    РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

    Департамент судейства РФС проанализировал решение судьи Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче шестого тура РПЛ против «Урала» (4:0).

    Рефери ошибся, «Урал» при счете 0:4 должен был пробить пенальти.

    «После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру. Решение VAR – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны.

    VAR, проверив ситуацию, нашeл явное нарушение правил со стороны защитника – правильно. А также нашeл возможный фол в начале атаки – неправильно. Судья после просмотра игрового эпизода решил, первоначальное нарушение нападающим в начале атакующих действий является наказуемым – неправильно», – написал департамент в видеоразборе.

    • 36-летний судья работает в РПЛ с 2016 года.
    • Он представляет Азов.
    • «Зенит» – чемпион последних 5 сезонов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 13:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +175

      Bukmop 3 сентября, 16:51

      Надеюсь из судейского корпуса не читают комменты. Большинство из написанного только эмоции зло и ненависть. Своего не вижу зато чужой всегда не прав. Когда же наконец будет футбол

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 сентября, 16:40

      Не сдержался долбоходик , припёрся со своей старой подружайкой ))))) Позорррр !

      0
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 3 сентября, 16:17

      Педикулезные все ветки загадили.

      0
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 3 сентября, 16:01

      Блекло дырявым все можно и руками тоже играть)
      Стыдно за баклажанов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6207

      fakeid 3 сентября, 15:48

      ну да, ну да, при счёте 4:0, да на 89 минуте - это, конечно, всё газпром купил) рука-то была, но нарушение на сантосе было раньше. и как эти дебилы его не увидели? типа, если он сразу встал - то не считается?

      2
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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 3 сентября, 15:40

      Клаудиньо бьют безнаказанно из матча в матч! Может быть РФС займется этим безобразием?

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 сентября, 15:29

      Смотри ка , прочитал моё "предостережение" и не показывается . Назло мне . Глупый , глупый "долбоход .)))

      0
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 3 сентября, 15:05

      Давно уже появилось негласное правило от РФС о том, что игроков Зенита можно мутузить безнаказанно, никаких штрафных при этом не нужно назначать и ни в коем случае карточек соперникам не давать. Просто Чистякову забыли об этом сообщить, вот и судил по правилам (или просто совесть свою не успел потерять).

      4
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 14:53

      Другого от хряковского департамента ждать не приходится.Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 14:09

      Сантоса завали по правилам? иба.наты в РФС!

      4
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      Рейтинг: +268

      russkiisergei > Ziklop 3 сентября, 14:33

      кабинетные повылазили! РАЗ! ДВА! ТРИ! зенитушка $ 0 $ !

      3
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop > russkiisergei 3 сентября, 14:49

      ты не отвлекайся боров соси дальше!

      4
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop > Ziklop 3 сентября, 14:54

      наступ это карта, даже не свистнул нарушения, поросятки эти рфс и судьи!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > russkiisergei 3 сентября, 15:21

      За подружку свою - "говнохода" отдуваешься ? Молодцом !

      3
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