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  • РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

РФС: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

3 сентября 2023, 13:47
7

Департамент судейства РФС проанализировал решение судьи Артема Чистякова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче шестого тура РПЛ против «Урала» (4:0).

Рефери ошибся, «Урал» при счете 0:4 должен был пробить пенальти.

«После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру. Решение VAR – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны.

VAR, проверив ситуацию, нашeл явное нарушение правил со стороны защитника – правильно. А также нашeл возможный фол в начале атаки – неправильно. Судья после просмотра игрового эпизода решил, первоначальное нарушение нападающим в начале атакующих действий является наказуемым – неправильно», – написал департамент в видеоразборе.

  • 36-летний судья работает в РПЛ с 2016 года.
  • Он представляет Азов.
  • «Зенит» – чемпион последних 5 сезонов.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (7)
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Ziklop
1693739397
Сантоса завали по правилам? иба.наты в РФС!
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Spirit_78
1693742700
Давно уже появилось негласное правило от РФС о том, что игроков Зенита можно мутузить безнаказанно, никаких штрафных при этом не нужно назначать и ни в коем случае карточек соперникам не давать. Просто Чистякову забыли об этом сообщить, вот и судил по правилам (или просто совесть свою не успел потерять).
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шахта Заполярная
1693747073
Педикулезные все ветки загадили.
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Bukmop
1693749087
Надеюсь из судейского корпуса не читают комменты. Большинство из написанного только эмоции зло и ненависть. Своего не вижу зато чужой всегда не прав. Когда же наконец будет футбол
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