Зарема: «При Абаскале Николсон только классно втащил Родригао!»

Зарема Салихова прокомментировала уход из «Спартака» нападающего Шамара Николсона.

Ямайский форвард отправился в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.

«У Шамара нет контакта с тренером. При Ваноли он выглядел хорошо, забивал важные голы. При Абаскале он только классно втащил Родригао!

Николсону повезло – он уезжает в сильный чемпионат, в небольшой клуб с хорошими болельщиками и грамотным тренером.

Это отличный шанс перезапустить карьеру. Футбол всех расставит на свои места», – сказала Зарема.