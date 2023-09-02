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    • Зарема: «При Абаскале Николсон только классно втащил Родригао!»

    Зарема: «При Абаскале Николсон только классно втащил Родригао!»

    Зарема Салихова прокомментировала уход из «Спартака» нападающего Шамара Николсона.

    Ямайский форвард отправился в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.

    «У Шамара нет контакта с тренером. При Ваноли он выглядел хорошо, забивал важные голы. При Абаскале он только классно втащил Родригао!

    Николсону повезло – он уезжает в сильный чемпионат, в небольшой клуб с хорошими болельщиками и грамотным тренером.

    Это отличный шанс перезапустить карьеру. Футбол всех расставит на свои места», – сказала Зарема.

    • Николсон в «Спартаке» с 2022 года.
    • Его статистика: 43 матча, 12 голов, 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость нападающего – 4,5 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2023 14:28
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5254

      Эном айс 2 сентября, 18:13

      А вот реальный текст от Зары,..
      Без литературных зулусов..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8259

      BarStep 2 сентября, 16:31

      Вот она секта, во всей красе!
      В том матче толкались почти все
      и практически на грани..
      Но только этот ямаец (прости меня Господи!) "втащил"
      и ещё один дебил с лицом ребенка-дауна (прости опять Господи!) "въехал" прямой ногой с разбега, а потом трусил мудями перед лицом Роши - для них герои!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 2 сентября, 15:46

      У родригао до сих пор туман в голове.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68949

      portero 2 сентября, 15:27

      Как там говорится: из ****** ***** никак не выбить....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      Бригадный 2 сентября, 15:22

      Втащил ...? это лексикон для шлюхи, а не для элитной ханум.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 2 сентября, 14:36

      Я бы считал более правильным Абаскаля отдать нах "в аренду", а Шамара оставить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид 2 сентября, 14:33

      Ну по бабьи - это наверно и втащил .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      Спартач80 > Айболид 2 сентября, 15:09

      Бармалеюшка, мразь ты тупая, а чего не с основного акка?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) > Спартач80 2 сентября, 16:15

      Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Спартач80 2 сентября, 22:18

      Как настроение "кукарекуша" ? Не заметили Краснодар ?)))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 22:24

      Как он с такими психами ещё живой то (если все болезни от нервов ) ? И визжит и шипит и слюньки во все стороны летять ...
      Сам то навыдрачивал ботов , с такими погонялами , что сразу видно чьи . Но он то наивно полагает , что никто не догадается . Так же в силу своей имбицильности он наверно считает , что я как то шифруюсь в отношении второго аккаунта .

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