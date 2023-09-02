Зарема: «При Абаскале Николсон только классно втащил Родригао!»

Зарема Салихова прокомментировала уход из «Спартака» нападающего Шамара Николсона.
Ямайский форвард отправился в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.
«У Шамара нет контакта с тренером. При Ваноли он выглядел хорошо, забивал важные голы. При Абаскале он только классно втащил Родригао!
Николсону повезло – он уезжает в сильный чемпионат, в небольшой клуб с хорошими болельщиками и грамотным тренером.
Это отличный шанс перезапустить карьеру. Футбол всех расставит на свои места», – сказала Зарема.
- Николсон в «Спартаке» с 2022 года.
- Его статистика: 43 матча, 12 голов, 4 ассиста.
- Рыночная стоимость нападающего – 4,5 млн евро.
Источник: Sport24