«Пари НН» представил новую форму с цитатами Горького

«Пари НН» проведет домашний матч 7-го тура РПЛ с «Рубином» в новой форме.
«Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!
Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена подпись писателя, а на одном из рукавов – цитата: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»
Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперед, «Пари НН», – говорится в публикации клуба.
- «Пари НН» примет «Рубин» сегодня в 15:15 мск.
- Нижний Новгород назывался Горький с 1932 по 1990 год.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»