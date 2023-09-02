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    «Пари НН» представил новую форму с цитатами Горького

    «Пари НН» проведет домашний матч 7-го тура РПЛ с «Рубином» в новой форме.

    «Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!

    Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена подпись писателя, а на одном из рукавов – цитата: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»

    Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперед, «Пари НН», – говорится в публикации клуба.

    • «Пари НН» примет «Рубин» сегодня в 15:15 мск.
    • Нижний Новгород назывался Горький с 1932 по 1990 год.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    02.09.2023 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 2 сентября, 14:38

      — Буря! Скоро грянет буря! (с)

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