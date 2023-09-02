«Пари НН» представил новую форму с цитатами Горького

«Пари НН» проведет домашний матч 7-го тура РПЛ с «Рубином» в новой форме.

«Она посвящена 155-летию Максима Горького, имя которого Нижний Новгород носил почти 60 лет!

Футболка украшена контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат автора, на воротнике размещена подпись писателя, а на одном из рукавов – цитата: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»

Эта фраза и стала девизом клуба на этот сезон. Вперед, «Пари НН», – говорится в публикации клуба.