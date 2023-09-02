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    • «Реал» ничего не заработал на Йовиче: его покупали за 63 миллиона

    «Реал» ничего не заработал на Йовиче: его покупали за 63 миллиона

    Нападающий Лука Йович перешел из «Фиорентины» в «Милан» на правах свободного агента.

    Год назад клуб из Флоренции также бесплатно забрал футболиста из «Реала». Тогда мадридцы включили в сделку условие – половина от суммы последующей перепродажи 25-летнего форварда достанется им.

    В итоге «Милан» за серба не платил. Соответственно, «Реал» тоже ничего не заработал. В 2019 году испанцы покупали Йовича у «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 12:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 5 сентября, 20:13

      да королевский клуб потратил королевские деньги на этого Йовича и на Азара

      0
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      Рейтинг: +1422

      mama1991 2 сентября, 12:53

      лопаются как пузыри.... раньше таких котов в мешке было меньше, значительно....

      1
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