«Реал» ничего не заработал на Йовиче: его покупали за 63 миллиона

Нападающий Лука Йович перешел из «Фиорентины» в «Милан» на правах свободного агента.

Год назад клуб из Флоренции также бесплатно забрал футболиста из «Реала». Тогда мадридцы включили в сделку условие – половина от суммы последующей перепродажи 25-летнего форварда достанется им.

В итоге «Милан» за серба не платил. Соответственно, «Реал» тоже ничего не заработал. В 2019 году испанцы покупали Йовича у «Айнтрахта» за 63 миллиона евро.

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