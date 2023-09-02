Моуринью отказался общаться с журналистами после поражения от «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проигнорировал общение с представителями СМИ в пятницу вечером.

Римляне проиграли «Милану» со счетом 1:2 в 3-м туре Серии А.

«Рома» набрала только 1 очко и идет вблизи зоны вылета.

Моуринью отбывал дисквалификацию, в связи с чем пропустил 2 первые игры чемпионата.

Журналисты хотели задать Моуринью вопросы после домашнего поражения, но тот отказался отвечать.

Возможно, это протест португальского тренера против судейства. Он саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал пенальти в ворота «Ромы» на 9-й минуте.