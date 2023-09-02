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    • Моуринью отказался общаться с журналистами после поражения от «Милана»

    Моуринью отказался общаться с журналистами после поражения от «Милана»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проигнорировал общение с представителями СМИ в пятницу вечером.

    • Римляне проиграли «Милану» со счетом 1:2 в 3-м туре Серии А.
    • «Рома» набрала только 1 очко и идет вблизи зоны вылета.
    • Моуринью отбывал дисквалификацию, в связи с чем пропустил 2 первые игры чемпионата.

    Журналисты хотели задать Моуринью вопросы после домашнего поражения, но тот отказался отвечать.

    Возможно, это протест португальского тренера против судейства. Он саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал пенальти в ворота «Ромы» на 9-й минуте.

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    Источник: Football Italia

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    02.09.2023 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4300

      raritet 2 сентября, 14:12

      Понять можно. Но и Милан на сегодня, это та команда, которая многим не по зубам. Можно только посочувствовать тренеру .

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