Моуринью отказался общаться с журналистами после поражения от «Милана»

Понять можно. Но и Милан на сегодня, это та команда, которая многим не по зубам. Можно только посочувствовать тренеру .
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проигнорировал общение с представителями СМИ в пятницу вечером.
- Римляне проиграли «Милану» со счетом 1:2 в 3-м туре Серии А.
- «Рома» набрала только 1 очко и идет вблизи зоны вылета.
- Моуринью отбывал дисквалификацию, в связи с чем пропустил 2 первые игры чемпионата.
Журналисты хотели задать Моуринью вопросы после домашнего поражения, но тот отказался отвечать.
Возможно, это протест португальского тренера против судейства. Он саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал пенальти в ворота «Ромы» на 9-й минуте.