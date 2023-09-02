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    • Агент Николсона ответил, собирается ли Шамар возвращаться в «Спартак»

    Агент Николсона ответил, собирается ли Шамар возвращаться в «Спартак»

    Ненад Протега, агент форварда Шамара Николсона, прокомментировал уход игрока из «Спартака» в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.

    «Спартак» – великий клуб. Шамар отлично провел в нем первые шесть месяцев, победа в Кубке России не забудется. Это было сделано для всех фанатов «Спартака», величайших болельщиков России.

    К сожалению, прошлый сезон в исполнении Николсона не запомнится болельщикам, но Шамар – сильный человек и отличный игрок. Продолжаем двигаться дальше. Футбол – это как жизнь: иногда вверх, иногда вниз. Победители становятся сильнее, когда они внизу.

    Мы расходимся по‑дружески. Шами всегда отдавал все клубу, а клуб отвечал взаимностью. Возможно, однажды он снова наденет футболку «Спартака». Для него это всегда было честью«, – сказал агент.

    • Николсон в «Спартаке» с 2022 года.
    • Его статистика: 43 матча, 12 голов, 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость нападающего – 4,5 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2023 10:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      BoevStas1 2 сентября, 12:31

      *** Если бы Шамар играл в старте думаю был бы лучше Соболя,ну мы не знаем всё как на тренировков бывает...

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      Рейтинг: +16127

      Алексей З > BoevStas1 2 сентября, 12:49

      Можно вас перефразировать, если Шамар был бы лучше Соболя , то выходил бы в старте.
      Шансы были , а голов нет.

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