Агент Николсона ответил, собирается ли Шамар возвращаться в «Спартак»

Ненад Протега, агент форварда Шамара Николсона, прокомментировал уход игрока из «Спартака» в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.

«Спартак» – великий клуб. Шамар отлично провел в нем первые шесть месяцев, победа в Кубке России не забудется. Это было сделано для всех фанатов «Спартака», величайших болельщиков России.

К сожалению, прошлый сезон в исполнении Николсона не запомнится болельщикам, но Шамар – сильный человек и отличный игрок. Продолжаем двигаться дальше. Футбол – это как жизнь: иногда вверх, иногда вниз. Победители становятся сильнее, когда они внизу.

Мы расходимся по‑дружески. Шами всегда отдавал все клубу, а клуб отвечал взаимностью. Возможно, однажды он снова наденет футболку «Спартака». Для него это всегда было честью«, – сказал агент.