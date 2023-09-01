Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • В «Монако» отреагировали на вызов Головина в сборную России

    В «Монако» отреагировали на вызов Головина в сборную России

    Пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье прояснил позицию клуба по поводу приглашения Александра Головина в сборную России.

    Полузащитник монегасков не играет за национальную команду с ноября 2021 года.

    «В наших планах отпустить Александра Головина в сборную России. «Монако» не будет препятствовать отъезду футболиста на сборы своей национальной команды», – сказал Кревелье.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром и дважды с олимпийской сборной Египта.
    • Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

    Выбирайте фаворита в главном матче тура с бонусом до 17000 рублей!

    Новости по теме
    Агент Головина: «Были разговоры по поводу «ПСЖ» 2
    Головин одним словом охарактеризовал песню «Солнце Монако»
    Головин признался, что не знает многих игроков сборной России 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2023 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dyadya Kolya 3 сентября, 19:59

      Тем более что если присутствие или отсутствие в составе этого "вундеркинда" за 35 млн не чувствуется ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      Bez Imeni 1 сентября, 23:49

      а как они могут не отпустить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -77

      diamondfan 1 сентября, 22:43

      Головин - сила! А все кто в монако отстой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 