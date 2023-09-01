В «Монако» отреагировали на вызов Головина в сборную России

Пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье прояснил позицию клуба по поводу приглашения Александра Головина в сборную России.

Полузащитник монегасков не играет за национальную команду с ноября 2021 года.

«В наших планах отпустить Александра Головина в сборную России. «Монако» не будет препятствовать отъезду футболиста на сборы своей национальной команды», – сказал Кревелье.

Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.

Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром и дважды с олимпийской сборной Египта.

Россияне 1,5 года отстранены от участия в международных турнирах.

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