Губерниев прокомментировал свое участие в шоу Дзюбы и Слуцкого

третьим будешь?- буду. вот и вся сущность губы. пиар прежде всего
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от участия в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***».
- Ведущие – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
- Они шутят над приглашенными гостями, связанными с футболом.
«Мы довольно давно записали этот выпуск. Я хочу сказать, ребята молодцы, что меня позвали.
У меня были определенные терки и небольшие сложности, я кусался и царапался в отношении Слуцкого, и Артема я иногда задеваю.
Но мы пообщались как добрые друзья. Тот самый случай, когда получилось очень здорово.
До этого я очень фрагментарно смотрел, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце, все увидели, как отличается божий дар от яичницы», – сказал Губерниев.
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