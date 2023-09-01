Губерниев прокомментировал свое участие в шоу Дзюбы и Слуцкого

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от участия в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***».

Ведущие – Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

Они шутят над приглашенными гостями, связанными с футболом.

«Мы довольно давно записали этот выпуск. Я хочу сказать, ребята молодцы, что меня позвали.

У меня были определенные терки и небольшие сложности, я кусался и царапался в отношении Слуцкого, и Артема я иногда задеваю.

Но мы пообщались как добрые друзья. Тот самый случай, когда получилось очень здорово.

До этого я очень фрагментарно смотрел, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце, все увидели, как отличается божий дар от яичницы», – сказал Губерниев.

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