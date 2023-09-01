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    • Губерниев прокомментировал свое участие в шоу Дзюбы и Слуцкого

    Губерниев прокомментировал свое участие в шоу Дзюбы и Слуцкого

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от участия в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***».

    «Мы довольно давно записали этот выпуск. Я хочу сказать, ребята молодцы, что меня позвали.

    У меня были определенные терки и небольшие сложности, я кусался и царапался в отношении Слуцкого, и Артема я иногда задеваю.

    Но мы пообщались как добрые друзья. Тот самый случай, когда получилось очень здорово.

    До этого я очень фрагментарно смотрел, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце, все увидели, как отличается божий дар от яичницы», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2023 15:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2444

      evgevg13 2 сентября, 00:36

      третьим будешь?- буду. вот и вся сущность губы. пиар прежде всего

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 1 сентября, 20:01

      Такой же ушлёпок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 1 сентября, 19:13

      Антоним выражения: хороший понт дороже денег!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5254

      Эном айс 1 сентября, 16:12

      Губошлюх.
      А сколько было обличений гневных..

      2
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