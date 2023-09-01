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    • «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2023

    «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Хиляль», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Бамсауд, Аль-Олайан, Хавсави, Шарахили, Канте, Ромариньо, Хамдалла, Коронадо, Фабиньо, Бензема.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    «Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булахи, Аль-Шахрани, Невеш, Савич, Канно, Аль-Досари, Митровчи, Малком, Абдулхамид.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»

    Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 15:56
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