Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Бамсауд, Аль-Олайан, Хавсави, Шарахили, Канте, Ромариньо, Хамдалла, Коронадо, Фабиньо, Бензема.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Аль-Булахи, Аль-Шахрани, Невеш, Савич, Канно, Аль-Досари, Митровчи, Малком, Абдулхамид.

Главный тренер: Жорже Жезуш

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».