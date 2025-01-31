Овчинников: «Не удивлюсь, если Малком перейдет в «Спартак»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал желание Малкома вернуться в Россию.

«Малком просто заскучал по всему российскому – системе, обслуживанию, получению и отношению. В Саудовской Аравии к нему попроще относятся. Там и устои другие, не погусаришь, много запретов. Но в мусульманских понятиях запреты эти правильные. Бразильцы же из страны карнавалов. А тут песни и пляски закрыли. Думаю, в ночниках они любят посидеть. Машина у него тоже явно с водителем и не «Жигули». Его проблема, что он прыгнул в вагон для некурящих, а сигару держал очень длинную. Захотелось ему на новую родину – Россию.

Если у «Спартака» или ЦСКА есть определeнные деньги, то они могут его приобрести. Наши лезут в любую драку, даже без денег полезут на всякий случай. Меня абсолютно не удивит, если Малком окажется в «Спартаке». Иностранцам всe равно, кто платит. Главное, чтобы платили. Там, где он сейчас находится, теряется 80% жизни, к которой он привык. Питер и Москва – это совершенно другая жизнь. А жизнь у него высший класс», – сказал Овчинников.