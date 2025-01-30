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Реакция Мостового на желание Малкома вернуться в «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному возвращению Малкома из «Аль-Хиляля» в «Зенит».

«Малком хочет вернуться в Россию? Если честно, то это смешно. Как такое возможно?

Малком оставил яркий след в «Зените», но не думаю, что сейчас его возвращение будет уместным.

Наверное, там ему стало скучно. Заработал денег, и сейчас хочет поиграть в футбол немного», – заявил Мостовой.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (6)
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subbotaspartak
1738261926
Да ихнее дело
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FWSPM
1738262057
да полная чушь
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FWSPM
1738262090
пока контракт не доработает никуда не поедет
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прабабушка краба
1738262277
Энрике попылит пару лет, а там можно будет продать и вернуть Малкома свободным агентом
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ss21
1738264886
По мне Малком разочаровал. За те же деньги в своё время брали Халка вот тот был мощь даже играя в половину своих возможностей. Малком долго лечился, потом провёл сезон в котором на него работала вся команда и имея прекрасную статистику ничем не запомнился.
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