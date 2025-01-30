Реакция Мостового на желание Малкома вернуться в «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному возвращению Малкома из «Аль-Хиляля» в «Зенит».
«Малком хочет вернуться в Россию? Если честно, то это смешно. Как такое возможно?
Малком оставил яркий след в «Зените», но не думаю, что сейчас его возвращение будет уместным.
Наверное, там ему стало скучно. Заработал денег, и сейчас хочет поиграть в футбол немного», – заявил Мостовой.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.