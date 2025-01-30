Реакция Мостового на желание Малкома вернуться в «Зенит»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможному возвращению Малкома из «Аль-Хиляля» в «Зенит».

«Малком хочет вернуться в Россию? Если честно, то это смешно. Как такое возможно?

Малком оставил яркий след в «Зените», но не думаю, что сейчас его возвращение будет уместным.

Наверное, там ему стало скучно. Заработал денег, и сейчас хочет поиграть в футбол немного», – заявил Мостовой.