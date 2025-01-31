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Роналду рассказал, как плакал после поражений

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем отношении к поражениям.

«Я всегда сильно реагировал, с самого детства. Я ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой.

Да, было неприятно проигрывать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален.

Когда я проигрывал, я плакал от ярости. Таким я был. Но мало-помалу я ассимилировался и стал лучше», – сказал Роналду.

  • 39-летний форвард забил 921 гол за карьеру.
  • В нынешнм сезоне на его счету 24 матча за саудовский клуб, 21 забитый мяч и 4 передачи.

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Источник: Marca

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Комментарии (1)
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кайрос
1738319017
Плачет , потому что близко к сердцу принимает поражения. Неравнодушно воспринимал. Это вам не Кока с Мамаем, которые после поражения на ЕВРО 16 , поехали веселиться в Монте Карло. Отмечали вылет весело, с дорогущим шампанским.
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