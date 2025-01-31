Роналду рассказал, как плакал после поражений

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем отношении к поражениям.

«Я всегда сильно реагировал, с самого детства. Я ненавидел проигрывать и плакал. Даже мои соседи дразнили меня плаксой.

Да, было неприятно проигрывать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален.

Когда я проигрывал, я плакал от ярости. Таким я был. Но мало-помалу я ассимилировался и стал лучше», – сказал Роналду.