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  • Экс-гендиректор «Спартака» – о варианте продажи Бабича: «Это не совсем нормально»

Экс-гендиректор «Спартака» – о варианте продажи Бабича: «Это не совсем нормально»

Бывший президент РФПЛ, экс-генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин назвал возможный уходе защитника красно-белых Срджана Бабича коммерческим действием.

– Стоит ли «Спартаку» отпускать Бабича?

Это не футбольное, а коммерческое действие. Зимний перерыв в РПЛ позволяет футболистам и агентам подобрать новый клуб, осознать, сколько денег они заработают и продолжать свою футбольную карьеру в другой стране, в другом клубе.

Плюс у нас климатический фактор. И на сегодняшний день есть проблема с переводом денег. Вот эти все накладки как раз и говорят о том, что это не футбольная операция, а операция коммерческая.

– Надо ли удерживать «Спартаку» Бабича, учитывая, что по таблице РПЛ у красно-белых неплохие шансы на борьбу за первое место?

– У них шансов-то уже нет. Когда «Спартак» неплохо себя начал показывать, неплохо играл, поднялся на третье место, и игра была одна из лучших на том момент, появляется новость, что они готовы выставить на трансфер до 10 игроков.

Как это объяснить? Это можно объяснить приходом нового спортивного директора, который хотел вместе с агентами заработать денег.

Это не совсем нормально. Клуб идет на третьем месте с хорошей игрой, с хорошей перспективой. А у вас футболисты разбегаются. Ведь футболист – это же диалог. Диалог руководства. Получается, что диалог никто не ведет. Пришли, продали, взяли и деньги разделили.

Почему «Краснодар» так себя не ведет? Галицкий все считает, попробуй у него купи футболиста. Там есть подсчет денег, а в «Спартаке» их никто не считает. Взяли, разделили, продали.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, саудовский клуб готов купить Бабича за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
  • По данным Metaratings.ru, зарплата защитника в новом клубе может составить около 4 миллионов евро в год.
  • Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.
  • Контракт серба с московским клубом истекет летом 2026 года.
  • Зимой в «Спартак» пришел новый спортивный директор Франсис Кахигао.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (1)
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andr45
1738239753
ЗАВАРЗИН «появляется новость, что они готовы выставить на трансфер до 10 игроков. » Вот нажрутся раные заварзины, карпины и прочие аршавины, наговорят по пьянке чуши, а потом ужасаются и вопят о безобразном руководстве клубом))) Это же с какой похмелюги можно заявить, что новый директор выставляет 10 (ДЕСЯТЬ) игроков на продажи? Фамилии этих игроков спившийся Завазин может представить?)
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