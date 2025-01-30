Экс-гендиректор «Спартака» – о варианте продажи Бабича: «Это не совсем нормально»

Бывший президент РФПЛ, экс-генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин назвал возможный уходе защитника красно-белых Срджана Бабича коммерческим действием.

– Стоит ли «Спартаку» отпускать Бабича?

– Это не футбольное, а коммерческое действие. Зимний перерыв в РПЛ позволяет футболистам и агентам подобрать новый клуб, осознать, сколько денег они заработают и продолжать свою футбольную карьеру в другой стране, в другом клубе.

Плюс у нас климатический фактор. И на сегодняшний день есть проблема с переводом денег. Вот эти все накладки как раз и говорят о том, что это не футбольная операция, а операция коммерческая.

– Надо ли удерживать «Спартаку» Бабича, учитывая, что по таблице РПЛ у красно-белых неплохие шансы на борьбу за первое место?

– У них шансов-то уже нет. Когда «Спартак» неплохо себя начал показывать, неплохо играл, поднялся на третье место, и игра была одна из лучших на том момент, появляется новость, что они готовы выставить на трансфер до 10 игроков.

Как это объяснить? Это можно объяснить приходом нового спортивного директора, который хотел вместе с агентами заработать денег.

Это не совсем нормально. Клуб идет на третьем месте с хорошей игрой, с хорошей перспективой. А у вас футболисты разбегаются. Ведь футболист – это же диалог. Диалог руководства. Получается, что диалог никто не ведет. Пришли, продали, взяли и деньги разделили.

Почему «Краснодар» так себя не ведет? Галицкий все считает, попробуй у него купи футболиста. Там есть подсчет денег, а в «Спартаке» их никто не считает. Взяли, разделили, продали.