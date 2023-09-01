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    Карраскаль объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему перешел в московский клуб из ЦСКА.

    «Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.

    У меня были другие предложения, но не буду их озвучивать. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», – сказал Карраскаль.

    • Карраскаль подписал контракт с «Динамо» на 5 лет.
    • Хорхе провел в ЦСКА полтора года.
    • С командой он взял Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2023 10:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +117

      Marshall1956 1 сентября, 18:20

      потому что работать нужно,а не отбывать номер и показывать кто я перед тренером

      0
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      Рейтинг: +2444

      evgevg13 1 сентября, 11:03

      Ой, лукавит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 1 сентября, 10:59

      С таким тренером, который атакующих игроков ставит в защиту и в опорную зону, а опорника в поднападение, где нап играет хавбэка только дурак останется, и не удивлюсь, что скоро Акинфеев будет играть центр-форварда и если судить по игре, то это самый слабый ЦСКА хотя у Гончаренко кое-как и на старт собиралось

      1
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      ...
      Рейтинг: +16126

      Алексей З > Skull_Boy 1 сентября, 11:32

      2 место и Кубок !!!
      Как то результаты команды не очень сопоставимы с вашим заявлением.

      0
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy > Алексей З 1 сентября, 13:29

      Зато сейчас это прекрасно видно

      0
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      Рейтинг: +16126

      Алексей З > Skull_Boy 1 сентября, 16:46

      Есть объективные вещи.
      Претензии к Гинеру или Орешкину не хотите предъявить ?

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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 1 сентября, 10:50

      Кабаки и бабы доведут до цугундера,не обольщайся.

      0
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 1 сентября, 10:28

      Потому что в конюшне овес кончился вот и бегут от туда!
      Норм бегут,а чаловы с зе болотными будут играть))))

      0
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      Рейтинг: +61

      Владимир-Филиппов-vkontak > Болотоход 1 сентября, 11:36

      Опять ты что-то хрюкнул не по делу.

      2
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      Рейтинг: +32

      Ser_SeveN 1 сентября, 10:10

      Ясно, понятно.

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