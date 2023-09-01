Карраскаль объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему перешел в московский клуб из ЦСКА.

«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.

У меня были другие предложения, но не буду их озвучивать. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», – сказал Карраскаль.

Карраскаль подписал контракт с «Динамо» на 5 лет.

Хорхе провел в ЦСКА полтора года.

С командой он взял Кубок России.

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