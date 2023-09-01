Холанд определил самую важную вещь в мире

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил важность сна.
«Сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», – сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.
- Норвежца признали лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
- В голосовании он опередил Кевина Де Брюйне («Ман Сити») и Лионеля Месси (экс-«ПСЖ»).
- В прошлом сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с командой.
Источник: «Бомбардир»