Холанд определил самую важную вещь в мире

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил важность сна.

«Сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», – сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.