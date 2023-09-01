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    Холанд определил самую важную вещь в мире

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил важность сна.

    «Сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном», – сказал Холанд в интервью подкасту Impaulsive.

    • Норвежца признали лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
    • В голосовании он опередил Кевина Де Брюйне («Ман Сити») и Лионеля Месси (экс-«ПСЖ»).
    • В прошлом сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с командой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 1 сентября, 09:16

      Да,далеко пойдет и как у нас еще добавляли,если прокурор не остановит.

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