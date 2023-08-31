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Захарян рассказал, как сделать чемпионат России лучше

31 августа 2023, 18:15
7

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян высказался о Fan ID в РПЛ.

– Футболисты могут влиять на ситуацию. Что бы ты сделал, чтобы чемпионат России стал лучше?

– Убрал бы Fan ID. Это сильно мешает футболу. Я сходил здесь на матч – вообще другие эмоции.

Ну что бы я глобально поменял? Не знаю. Да ничего, футбол нормальный хорошего уровня в России. Не могу сказать, что слабо играем – все борются, с таким же интересом играют.

Да, легионеры сильные уехали, понятно. Но можно посмотреть, как тот же «Ростов» выступил своими игроками. А с легионерами они так не сыграли.

  • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
  • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
  • В прошлую пятницу он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (7)
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Garrincha58
1693496872
скоро этого пижона посадят на лавку или отдадут в аренду типа Кадиса или Альмерию
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Иван Петров 1986
1693499558
Прям как солженицын, который все рассказывал как обустроить рассею. Обустроили - до сих пор расхлебать никто не может.
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НикКин
1693500444
У нас в стране ужасный уровень футбола
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Ziklop
1693500601
про ФАН-уйди он прав!
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Lipatoff
1693501819
Есть конечно что менять, это популяризировать футбол, делать из матчей праздник, шоу, для начала можно привлечь эстраду. Поучиться менеджменту у Европы, ну и конечно же молодежь - это основа. В Европе с детства приучают к футбольному ритму (тренировки, еда). Не знаю показывать автобиографии топовых футболистов, чтобы игры руками от Дзюбиньо не перенимали. Многое чего надо сделать, но пока особо никто в это не вникает
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Fialet
1693503066
Хотел обосрать Захаряна, но блин, он всё правильно сказал. Большой плюс.
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