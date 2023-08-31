Захарян рассказал, как сделать чемпионат России лучше

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян высказался о Fan ID в РПЛ.
– Футболисты могут влиять на ситуацию. Что бы ты сделал, чтобы чемпионат России стал лучше?
– Убрал бы Fan ID. Это сильно мешает футболу. Я сходил здесь на матч – вообще другие эмоции.
Ну что бы я глобально поменял? Не знаю. Да ничего, футбол нормальный хорошего уровня в России. Не могу сказать, что слабо играем – все борются, с таким же интересом играют.
Да, легионеры сильные уехали, понятно. Но можно посмотреть, как тот же «Ростов» выступил своими игроками. А с легионерами они так не сыграли.
- Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- В прошлую пятницу он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна