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    Захарян рассказал, как сделать чемпионат России лучше

    Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян высказался о Fan ID в РПЛ.

    – Футболисты могут влиять на ситуацию. Что бы ты сделал, чтобы чемпионат России стал лучше?

    – Убрал бы Fan ID. Это сильно мешает футболу. Я сходил здесь на матч – вообще другие эмоции.

    Ну что бы я глобально поменял? Не знаю. Да ничего, футбол нормальный хорошего уровня в России. Не могу сказать, что слабо играем – все борются, с таким же интересом играют.

    Да, легионеры сильные уехали, понятно. Но можно посмотреть, как тот же «Ростов» выступил своими игроками. А с легионерами они так не сыграли.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • В прошлую пятницу он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21603

      Cleaner 9 минут назад

      Захарян, КТО ТЫ БЛИН ТАКОЙ, чтобы советы раздавать????????????? Ты пока что ПУСТОЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!............(((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +17874

      Garrincha58 27 минут назад

      скоро этого пижона посадят на лавку или отдадут в аренду типа Кадиса или Альмерию

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