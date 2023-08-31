«Естественно, очень много троллят Мостового»: Сычев – об учебе на тренера

Дмитрий Сычев рассказал о процессе обучения на тренерскую лицензию.

– Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию?

– Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова.

– У вас собралась такая банда, в одной группе – Аршавин, Денисов, Билялетдинов, Мостовой...

- Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое.

Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает.

– Кто над кем может пошутить?

– У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич [Аршавин] выступает главным.

Естественно, очень много Александра Владимировича [Мостового] троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается.

Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит.