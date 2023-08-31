«Естественно, очень много троллят Мостового»: Сычев – об учебе на тренера

Дмитрий Сычев рассказал о процессе обучения на тренерскую лицензию.
– Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию?
– Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова.
– У вас собралась такая банда, в одной группе – Аршавин, Денисов, Билялетдинов, Мостовой...
- Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое.
Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает.
– Кто над кем может пошутить?
– У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич [Аршавин] выступает главным.
Естественно, очень много Александра Владимировича [Мостового] троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается.
Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Он подал документы для обучения 12 мая. Занятия начались 22 августа.