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    • «Естественно, очень много троллят Мостового»: Сычев – об учебе на тренера

    «Естественно, очень много троллят Мостового»: Сычев – об учебе на тренера

    Дмитрий Сычев рассказал о процессе обучения на тренерскую лицензию.

    – Как началось ваше обучение на тренерскую лицензию?

    – Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова.

    – У вас собралась такая банда, в одной группе – Аршавин, Денисов, Билялетдинов, Мостовой...

    - Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое.

    Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает.

    – Кто над кем может пошутить?

    – У нас здоровый коллектив с правильной атмосферой. Поэтому внутри, как и в любой хорошей команде. Андрей Сергеевич [Аршавин] выступает главным.

    Естественно, очень много Александра Владимировича [Мостового] троллят по поводу, например, работы в PowerPoint, составлении конспектов. Это ему тяжело дается.

    Но он всегда говорит, что у него будет помощник, который будет отвечать за это. А с его видением футбола никто и не спорит.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • Он подал документы для обучения 12 мая. Занятия начались 22 августа.

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    Источник: «Известия»

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