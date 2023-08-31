«Никому бы не пожелал увидеть страшные вещи, происходящие на Украине»: Зинченко – о слезах

Футболист «Арсенала» Александр Зинченко объяснил, почему часто плачет.

– Можешь описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну? Ты много об этом говоришь об этом, но если обобщить твои чувства, то каковы они?

– Я бы сказал, что это момент гордости, особенно сейчас. Когда звучит национальный гимн, мне тяжело сдерживать слезы.

Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях, но извините, я очень чувствительный. Я бы никому не пожелал почувствовать и увидеть все эти страшные вещи, происходящие в моей стране.

Очень сложно описать словами то, что я чувствую.