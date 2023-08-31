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    • «Никому бы не пожелал увидеть страшные вещи, происходящие на Украине»: Зинченко – о слезах

    «Никому бы не пожелал увидеть страшные вещи, происходящие на Украине»: Зинченко – о слезах

    Футболист «Арсенала» Александр Зинченко объяснил, почему часто плачет.

    – Можешь описать, что ты чувствуешь, представляя свою страну? Ты много об этом говоришь об этом, но если обобщить твои чувства, то каковы они?

    – Я бы сказал, что это момент гордости, особенно сейчас. Когда звучит национальный гимн, мне тяжело сдерживать слезы.

    Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях, но извините, я очень чувствительный. Я бы никому не пожелал почувствовать и увидеть все эти страшные вещи, происходящие в моей стране.

    Очень сложно описать словами то, что я чувствую.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1036

      Mirak92 7 минут назад

      Человек состоит на 60%из воды.Он себя там досуха не выплакал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      qawzsexdr 1 час назад

      Что же он молчал о годах до событий? Тогда его всё устраивало.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1837

      Таврида > qawzsexdr 1 час назад

      Здесь видел, здесь не видел, тут рыбу заворачивал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Много политики и мало футбола от Зинченко в последнее время.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1837

      Таврида > ZAITZEFF2011 1 час назад

      Плачет с утра до вечера, и по ночам тоже, на футбол времени не остается.

      2
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