«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.
Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону, начало – в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Медведев, Прохин, Сернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.
Главный тренер: Валерий Карпин
«Локомотив»: Гилерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жамалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Источник: «Бомбардир»