«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 3-го тура кубка России по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в городе Ростов-на-Дону, начало – в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Прохин, Сернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Локомотив»: Гилерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жамалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

Главный тренер: Михаил Галактионов