Личка заявил, что у восьми игроков «Динамо» не получалось вообще ничего в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал своих футболистов за игру со «Спартаком» (1:4).

«У восьми игроков вообще не получалось ничего. Лука боролся оба тайма, старался. Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован.

Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два – будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали 7-8.

Смол старался, Скопа искал игру, пытался обострять. Парш старался. Но нет качества. Мы делаем 7-8 передач между собой в центре. Но не идем к воротам. А соперник дает Зиньковскому один на один – и забивает.

Надо менять темп игры. Лесовой хорошо пару раз проходил – попал в штангу. Попробовал», – сказал Личка.