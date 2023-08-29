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    • Личка заявил, что у восьми игроков «Динамо» не получалось вообще ничего в матче со «Спартаком»

    Личка заявил, что у восьми игроков «Динамо» не получалось вообще ничего в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал своих футболистов за игру со «Спартаком» (1:4).

    «У восьми игроков вообще не получалось ничего. Лука боролся оба тайма, старался. Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован.

    Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два – будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали 7-8.

    Смол старался, Скопа искал игру, пытался обострять. Парш старался. Но нет качества. Мы делаем 7-8 передач между собой в центре. Но не идем к воротам. А соперник дает Зиньковскому один на один – и забивает.

    Надо менять темп игры. Лесовой хорошо пару раз проходил – попал в штангу. Попробовал», – сказал Личка.

    • «Динамо» пропустило 4 гола к 25-й минуте.
    • Московский клуб впервые разгромно проиграл при Личке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2023 22:52
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