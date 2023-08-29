Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Личка заявил, что у восьми игроков «Динамо» не получалось вообще ничего в матче со «Спартаком»

Личка заявил, что у восьми игроков «Динамо» не получалось вообще ничего в матче со «Спартаком»

29 августа 2023, 22:52
3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал своих футболистов за игру со «Спартаком» (1:4).

«У восьми игроков вообще не получалось ничего. Лука боролся оба тайма, старался. Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован.

Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два – будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали 7-8.

Смол старался, Скопа искал игру, пытался обострять. Парш старался. Но нет качества. Мы делаем 7-8 передач между собой в центре. Но не идем к воротам. А соперник дает Зиньковскому один на один – и забивает.

Надо менять темп игры. Лесовой хорошо пару раз проходил – попал в штангу. Попробовал», – сказал Личка.

  • «Динамо» пропустило 4 гола к 25-й минуте.
  • Московский клуб впервые разгромно проиграл при Личке.

Еще по теме:
Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком» 1
Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака» 2
Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Личка Марцел
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Avitaminoz
1693347917
Ну всё по ходу. Забываем о Динамо как атакующей команде. Будут перестраиваться и делать результат через оборону. Наверное так.
Ответить
neim
1693355679
А может они просто не хотели ? Мне кажется, пора встряхнуть всех, от игроков до трененеров и руководства.
Ответить
evgevg13
1693363308
Личка себя забыл упомянуть. Кто настраивает команду перед матчем? Шаманы?
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
15
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
9
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+