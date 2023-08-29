Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Урал», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».
Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Банк Арена»
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Яновчи, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин, Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – «Урал»
- Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»