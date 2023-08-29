Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» – «Урал», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».

Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Банк Арена»

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Яновчи, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Мамин, Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рубин» – «Урал»