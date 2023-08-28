Мостовой прошелся по Слуцкому: «Чем ты хамоватее и дурнее, тем больше у тебя подписчиков»

Александр Мостовой раскритиковал человеческие качества Леонида Слуцкого.

Так бывший спартаковец отреагировал на скандальное высказывание экс-тренера сборной России в адрес журналиста Виталия Бородина.

Слуцкий назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Так он встал на защиту Артема Дзюбы, который ранее обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

Слова тренера рассмотрит комитет по этике РФС.

«Когда Слуцкий случайно попал в футбол, я еще тогда говорил, что для меня это персонаж давно известный. Как оказалось, он еще и в человеческих качествах тоже, видите, непонятно что.

У нас сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя вроде, как модно говорить, и подписчиков больше. Накажут или не накажут его, мне вообще все равно», – сказал Мостовой.