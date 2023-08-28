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    • Мостовой прошелся по Слуцкому: «Чем ты хамоватее и дурнее, тем больше у тебя подписчиков»

    Мостовой прошелся по Слуцкому: «Чем ты хамоватее и дурнее, тем больше у тебя подписчиков»

    Александр Мостовой раскритиковал человеческие качества Леонида Слуцкого.

    Так бывший спартаковец отреагировал на скандальное высказывание экс-тренера сборной России в адрес журналиста Виталия Бородина.

    • Слуцкий назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Так он встал на защиту Артема Дзюбы, который ранее обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».
    • Слова тренера рассмотрит комитет по этике РФС.

    «Когда Слуцкий случайно попал в футбол, я еще тогда говорил, что для меня это персонаж давно известный. Как оказалось, он еще и в человеческих качествах тоже, видите, непонятно что.

    У нас сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя вроде, как модно говорить, и подписчиков больше. Накажут или не накажут его, мне вообще все равно», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21577

      Cleaner 29 минут назад

      Мостовой, вот ты и хамоватый, и дурковатый, а на тебя не подписываются. Над тобой только РЖУТ!!!

      0
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      Рейтинг: +17858

      Garrincha58 1 час назад

      Мостовой учи матчасть скоро экзамены.... а то оставят на второй год

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      Рейтинг: +21577

      Cleaner > Garrincha58 28 минут назад

      Мостового до экзаменов не допустят! Он считает 19-летнего болтуна ЖУРНАЛИСТОМ!!!...(((

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