Игроки «Зенита» получили восьмизначные премиальные за победу над «Спартаком»

Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

«100 000 долларов. По моим данным, именно такую премию (а это около 10 миллионов рублей) получили футболисты «Зенита», вышедшие на поле в матче чемпионата России со «Спартаком».

При этом, не были обделены и запасные, но их улов получился примерно в два раза меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».