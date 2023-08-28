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    • Игроки «Зенита» получили восьмизначные премиальные за победу над «Спартаком»

    Игроки «Зенита» получили восьмизначные премиальные за победу над «Спартаком»

    Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

    «100 000 долларов. По моим данным, именно такую премию (а это около 10 миллионов рублей) получили футболисты «Зенита», вышедшие на поле в матче чемпионата России со «Спартаком».

    При этом, не были обделены и запасные, но их улов получился примерно в два раза меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга выиграл чемпионат России пять раз подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8618

      nik55 16 минут назад

      нормальные люди перевели бы эти деньги нуждающимся детям на операции

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6126

      fakeid > nik55 11 минут назад

      ну так переведи свои, а то только хрюкаешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 19 минут назад

      Каждому или на всех?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      Айболид 25 минут назад

      Источник близкий к тарасовки сообщает ? Опять какие-то издоболы хрюкают !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      saf05 26 минут назад

      А люди ещё газовые балоны тютюшкают и дрова заготавливают.Еще неизвестно кто швиньи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19196

      paracetamol 45 минут назад

      Нормально, не плохо хвост свиням прищемили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +303

      akku > paracetamol 43 минуты назад

      А Спартак то здесь при чём, деньги не у него отобрали, а у простого народа.

      4
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      Рейтинг: +875

      Айболид > akku 27 минут назад

      Ты что-ли простойнарод ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +303

      akku 48 минут назад

      Видать в три смены без перерыва пахали, а больным детишкам просят помочь простой народ. Ну дали и что, а вот писать об этом не надо, но Питеру по барабану.

      3
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      Рейтинг: +875

      Айболид > akku 27 минут назад

      Так возьми и помоги материально , если жалостливый такой .

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      Рейтинг: +303

      akku > Айболид 5 минут назад

      Кому могу помогаю, а ты прежде чем писать мне об этом мозги включи.

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      Рейтинг: +6126

      fakeid 51 минуту назад

      надо чаще играть с хряками)

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