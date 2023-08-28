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  • Игроки «Зенита» получили восьмизначные премиальные за победу над «Спартаком»

Игроки «Зенита» получили восьмизначные премиальные за победу над «Спартаком»

28 августа 2023, 16:22
17

Стал известен размер премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ.

«100 000 долларов. По моим данным, именно такую премию (а это около 10 миллионов рублей) получили футболисты «Зенита», вышедшие на поле в матче чемпионата России со «Спартаком».

При этом, не были обделены и запасные, но их улов получился примерно в два раза меньше», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга выиграл чемпионат России пять раз подряд.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (17)
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akku
1693229488
Видать в три смены без перерыва пахали, а больным детишкам просят помочь простой народ. Ну дали и что, а вот писать об этом не надо, но Питеру по барабану.
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paracetamol
1693229652
Нормально, не плохо хвост свиням прищемили!
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saf05
1693230779
А люди ещё газовые балоны тютюшкают и дрова заготавливают.Еще неизвестно кто швиньи.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1693231237
Каждому или на всех?
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nik55
1693231374
нормальные люди перевели бы эти деньги нуждающимся детям на операции
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NewLife
1693234413
Аль-бо.мжи стараются быть похожими на шейхов, а получается пародия за чужой счет, ведь даже отмороженные тролли знают: чем больше денег выкидывает Газпром, тем меньше остается государству (бюджету), которому он принадлежит.
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Skull_Boy
1693235572
Пока простые люди переводят деньги на закупки обмундирование, дронов и т.д. для наших пацанов в зону СВО эти 3,14доры кормят обосанных у_6ков и теперь понятно зачем Газпром повысил цены для простого люда на газ, а тем временем провести газ в частный дом стоит от 100к и главное футбол
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Fialet
1693241002
Одно слово после прочтения этого: суки... Обычный человек столько и за двадцать лет не заработает. Поубивать бы капиталистов.
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Павелий
1693263371
И что теперь скажут хейтеры, которым я постоянно твержу о том, что у всех команд в России есть только 2-3 матча в год - со Спартаком. Только на эти матчи ходят зрители, только за них супер премимальные, только на них ходят скауты. Потому что Спартак - это мощь, это цель, это уровень. И именно поэтому команды выкладываются как могут (например, вратарь Довбня). Ну а Миллер просто тешит свою детскую мечту хоть как-то приблизиться к величию Спартака.
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Oldtrafford83
1693285926
Капец, сколько людей любят считать чужие деньги, из серии не твоё вот и бесишься, с дивана лучше встаньте финансисты))
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