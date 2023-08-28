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Ловчев проанализировал чемпионскую гонку в РПЛ

28 августа 2023, 15:58
4

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил старт «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«У нас в оценке чемпионской гонки я слышу, что вот-вот «Зенит» оступится, у него тяжeлый старт, ушли Кузяев и Малком, и у всех остальных появился шанс. Да, появился, Питер действительно не очень удачно стартовал.

Но это же не значит, что чемпион сам придeт и сложит полномочия. Титулы вырываются, их завоeвывают. Надо самим не ошибаться и отладить ситуацию в клубе и команде.

А у нас у ЦСКА уходят игроки, у команды просто нет скамейки запасных, и замену им находят только по ходу стартового отрезка, в «Спартаке» тренер «поплыл» и по ходу этого плавания ищет схему и постоянно тасует состав, в «Локо» главный форвард шутит и скандалит – о повторении весеннего отрезка речи не идeт.

Кроме того, в «Спартаке» огромные проблемы с обороной, которые не решаются. Класс игроков линии защиты низкий.

«Зенит» же быстро перестроился, нашeл оптимальный состав, и уже отъезд Малкома не выглядит трагичным – потому что заиграл Кассьерра, а Вендел просто рвeт. Какие тогда будут вопросы к «Зениту», если они просто сейчас лучше всех играют в футбол, там самый классный состав и там лучше всех в РПЛ разобрались с проблемами», – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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paracetamol
1693229765
Флюгер развернул нос по ветру!
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NewLife
1693235504
А что у синита теперь есть отдел пропаганды и агитации, куда устроился этот предатель Ловчев ?
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Garrincha58
1693243422
Какая гонка вы там спятили что ли гонка начнётся с тура так 20 а сейчас какого ражна об этом говорить мля эти юкпертам борльше делать нечего а матчевцам больше нечего спросить
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