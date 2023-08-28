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    • Стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 7-й тур РПЛ

    Стартовые составы на матч «Краснодар» – «Спартак»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар», начало – в 20:00 по мск.

    Отметим, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян не сыграет из-за дисквалификации, а защитник Кайо не выйдет на поле из-за повреждения. В составе «Спартака» игру пропустят Томаш Тавареш (травма) и Леон Классен (дисквалификация).

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Денисов, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Источник: Бомбардир

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