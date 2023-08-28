Приводим ориентировочные стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар», начало – в 20:00 по мск.

Отметим защитник «Краснодара» Кайо не выйдет на поле из-за повреждения. В составе «Спартака» игру пропустят Томаш Тавареш (травма) и Леон Классен (дисквалификация).

Ориентировочные стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Оласа, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Главный тренер: Владимир Ивич

«Спартак»: Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Денисов, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль