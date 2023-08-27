Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

Просто жалко потраченных денег и сил людей,которые строили,если они конечно строили на совесть.У нас всегда "крайности",то за колосок пшеницы-10-15 лет,то за растрату или не правильное использование государственных средств-штраф.Боимся-как на это мировая общественность посмотрит,вдруг осудит.Страна большая,денег много-можно разбрасываться,еще заработаем.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен полем «Сочи» во время матча шестого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).
«Играть на таких полях, как на «Фиште», – оскорбление футбола. Даже не понимаю, как «Локо» на этом смог девять раз пробить в створ. Против нуля, что гораздо естественнее», – написал Рабинер.
- РПЛ перед матчем сочла возможным допустить поле.
- Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
- Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.