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    • Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

    Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен полем «Сочи» во время матча шестого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    «Играть на таких полях, как на «Фиште», – оскорбление футбола. Даже не понимаю, как «Локо» на этом смог девять раз пробить в створ. Против нуля, что гораздо естественнее», – написал Рабинер.

    • РПЛ перед матчем сочла возможным допустить поле.
    • Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
    • Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    27.08.2023 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      erybov1965 1 час назад

      Просто жалко потраченных денег и сил людей,которые строили,если они конечно строили на совесть.У нас всегда "крайности",то за колосок пшеницы-10-15 лет,то за растрату или не правильное использование государственных средств-штраф.Боимся-как на это мировая общественность посмотрит,вдруг осудит.Страна большая,денег много-можно разбрасываться,еще заработаем.

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      Рейтинг: +15937

      Алексей З 2 часа назад

      Да не нужен этот стадион и ФК никому.

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