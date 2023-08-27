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  • Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

27 августа 2023, 22:36
16

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен полем «Сочи» во время матча шестого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Играть на таких полях, как на «Фиште», – оскорбление футбола. Даже не понимаю, как «Локо» на этом смог девять раз пробить в створ. Против нуля, что гораздо естественнее», – написал Рабинер.

  • РПЛ перед матчем сочла возможным допустить поле.
  • Стадион «Фишт» построен к Олимпиаде-2014.
  • Он принимал ЧМ-2018 и Кубок конфедераций годом ранее.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи
Комментарии (16)
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erybov1965
1693169145
Просто жалко потраченных денег и сил людей,которые строили,если они конечно строили на совесть.У нас всегда "крайности",то за колосок пшеницы-10-15 лет,то за растрату или не правильное использование государственных средств-штраф.Боимся-как на это мировая общественность посмотрит,вдруг осудит.Страна большая,денег много-можно разбрасываться,еще заработаем.
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Дядя Серёжа
1693189094
Климат там для травы тяжелый... Это тебе не Новосибирск
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моэм
1693192817
Будь такое поле в Воронеже , тут же возмутились бы и "эксперты "футбола из Госдумы , но молчат , ведь все деньги уже ушли на путёвки отдыха им же и правительству ..
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sochi-2013
1693196080
Делать то что? Почему не проводить игры на стадионе им Славы Метревели? И поле в норме, и зрителей будет больше в разы.
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АЛЕКС 58
1693207461
Закрыть Фишт,а Сочи пусть играет на чужих полях,если Ротенберг такой жадный и тупой
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wlad wm--google
1693289085
Ну, а как рабинеров допускают , что они везде хай и стену плача устраивают?)))
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