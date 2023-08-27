Рабинер назвал оскорблением футбола матч «Сочи» – «Локомотив»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер недоволен полем «Сочи» во время матча шестого тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Играть на таких полях, как на «Фиште», – оскорбление футбола. Даже не понимаю, как «Локо» на этом смог девять раз пробить в створ. Против нуля, что гораздо естественнее», – написал Рабинер.