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    Карраскаль обратился к ЦСКА после трансфера в «Динамо»

    Полузащитник Хорхе Карраскаль обратился к болельщикам ЦСКА после ухода в «Динамо».

    «Привет, ЦСКА. Хотел поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнeры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку.

    Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за всe! Пусть господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас всe получилось», – сказал колумбиец.

    • Карраскаль провел в ЦСКА полтора года.
    • В этом сезоне Хорхе на поле не выходил.
    • С учетом бонусов сумма трансфера в «Динамо» составила 7 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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