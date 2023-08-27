Карраскаль обратился к ЦСКА после трансфера в «Динамо»

Полузащитник Хорхе Карраскаль обратился к болельщикам ЦСКА после ухода в «Динамо».

«Привет, ЦСКА. Хотел поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнeры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку.

Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за всe! Пусть господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас всe получилось», – сказал колумбиец.