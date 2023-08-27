Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат»

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов недоволен работой судьи на матче шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).
- В поле работал волгоградец Рафаэль Шафеев.
- Он племянник актера Камиля Ларина.
- Шафеев дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне.
«Арбитр по-игроцки относился к нарушениям игроков обеих команд. Нарушения носили умышленный характер – попытки сорвать атаку или ее развитие. Это все – антифутбол. Произошло отступление арбитра от жестких регламентирующих правил определения дисциплинарных наказаний. Это не красит футбол. Слава богу, игроки не перешли в рукопашную», – сказал Хусаинов.
Источник: «Спорт-Экспресс»