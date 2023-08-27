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  • Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат»

Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат»

27 августа 2023, 12:06
12

Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов недоволен работой судьи на матче шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

  • В поле работал волгоградец Рафаэль Шафеев.
  • Он племянник актера Камиля Ларина.
  • Шафеев дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне.

«Арбитр по-игроцки относился к нарушениям игроков обеих команд. Нарушения носили умышленный характер – попытки сорвать атаку или ее развитие. Это все – антифутбол. Произошло отступление арбитра от жестких регламентирующих правил определения дисциплинарных наказаний. Это не красит футбол. Слава богу, игроки не перешли в рукопашную», – сказал Хусаинов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Шафеев Рафаэль
Комментарии (12)
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sined1951
1693127557
А размахивал бы карточками, обвинили бы в отсутствии настоящей футбольной борьбы в игре.
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NewLife
1693128971
Блекло-радужных он так судить не смог бы - Клава бы его забодала и заплевала))
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BAIv
1693130690
проблема что так судят половину судей, а затем теряют контроль над игрой. это рекомендация им такая или умысел? грамотно побить команду более классную, с подмогой судьи.
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Вомбат
1693131812
Еще раз напомню слова Мажича, нынешнего главы судейского корпуса: "Правильно ЭСК поддержал Шадыханова (там, напомню, было признано, что акцентированный удар локтем в кадык - это не грубый фол, а удар соперника по обеим ногам в своей штрафной - это не фол вообще). Российскому футболу требуется поменьше легковесных желтых карточек и легковесных пенальти."
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ScarlettOgusania
1693140710
этот антифутбол Шафеев судил по законам шариата, забив болт на мелкие фолы Ахмата...
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