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    • Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат»

    Хусаинов объяснил, что было не так с судейством матча «Спартак» – «Ахмат»

    Бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов недоволен работой судьи на матче шестого тура РПЛ «Спартак» – «Ахмат» (0:0).

    • В поле работал волгоградец Рафаэль Шафеев.
    • Он племянник актера Камиля Ларина.
    • Шафеев дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне.

    «Арбитр по-игроцки относился к нарушениям игроков обеих команд. Нарушения носили умышленный характер – попытки сорвать атаку или ее развитие. Это все – антифутбол. Произошло отступление арбитра от жестких регламентирующих правил определения дисциплинарных наказаний. Это не красит футбол. Слава богу, игроки не перешли в рукопашную», – сказал Хусаинов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +931

      sined1951 9 минут назад

      А размахивал бы карточками, обвинили бы в отсутствии настоящей футбольной борьбы в игре.

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