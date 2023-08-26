В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Спартак» плохо играл, ничего тут не скажешь. Когда игроки с мячом, они не знают, что делать дальше, в центре поля нет согласованной игры, не видно еe. Проблема состоит в переходе от защиты к нападению. В первом тайме вообще половина передач шли назад вратарю, трудно такое наблюдать, это странно. Сегодня не пропустили, хотя могли несколько мячей пропустить, Александр Селихов удачно сыграл.

Гильермо Абаскаль тасует состав, продолжается то, что видели в последних матчах. Безусловно, у команды спад в последних трeх играх. Но главное не результат, а что нет связанной игры в центре поля. Пассивно выглядели нападающие, вялый матч. Результаты последних игр – в том числе и вина тренера. Ещe три-четыре таких матча, и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», – сказал Жуков.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет в РПЛ 6-й.

Впереди кубковый матч с «Динамо».

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