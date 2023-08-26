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    • В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед

    В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед

    Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Спартак» плохо играл, ничего тут не скажешь. Когда игроки с мячом, они не знают, что делать дальше, в центре поля нет согласованной игры, не видно еe. Проблема состоит в переходе от защиты к нападению. В первом тайме вообще половина передач шли назад вратарю, трудно такое наблюдать, это странно. Сегодня не пропустили, хотя могли несколько мячей пропустить, Александр Селихов удачно сыграл.

    Гильермо Абаскаль тасует состав, продолжается то, что видели в последних матчах. Безусловно, у команды спад в последних трeх играх. Но главное не результат, а что нет связанной игры в центре поля. Пассивно выглядели нападающие, вялый матч. Результаты последних игр – в том числе и вина тренера. Ещe три-четыре таких матча, и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», – сказал Жуков.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Впереди кубковый матч с «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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    26.08.2023 23:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +854

      Айболид 45 минут назад

      госдума за Спартак с детства ))))))))

      1
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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > Айболид 33 минуты назад

      ))))))))

      0
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      Рейтинг: +21994

      derrik2000 50 минут назад

      Если ещё "три-четыре" ТАКИХ матча и будем в зоне вылета болтаться. (((

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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > derrik2000 30 минут назад

      Не выдавай ЖЕЛАЕМОЕ за действительное !!! И, да - смени аватарку !!!
      p.s. Матч действительно провели худший в этом сезоне ... НО СПАРТАК - ВЕРЮ !!!

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      Рейтинг: +1175

      Krics 1 час назад

      Ржу,не могу,ихмо.

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      Рейтинг: +4280

      raritet 1 час назад

      Какая госдума- такой и Спартак.

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      Рейтинг: +35048

      VVM1964 > raritet 27 минут назад

      Не путай ЖОПУ с ПАЛЬЦЕМ и нет никакой взаимосвязи !!! Скорее взаимосвязь с Зенитом чем со Спартаком !!! Отдельные личности не в счет - просто, как и свойственно депутатам, хотят популярности поиметь за счет САМОГО ПЛОПУЛЧРНОГО В НАРОДЕ КЛУБА !!!


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