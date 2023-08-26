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  • В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед

В Госдуме назвали виновного в трех матчах «Спартака» без побед

26 августа 2023, 23:36
26

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Спартак» плохо играл, ничего тут не скажешь. Когда игроки с мячом, они не знают, что делать дальше, в центре поля нет согласованной игры, не видно еe. Проблема состоит в переходе от защиты к нападению. В первом тайме вообще половина передач шли назад вратарю, трудно такое наблюдать, это странно. Сегодня не пропустили, хотя могли несколько мячей пропустить, Александр Селихов удачно сыграл.

Гильермо Абаскаль тасует состав, продолжается то, что видели в последних матчах. Безусловно, у команды спад в последних трeх играх. Но главное не результат, а что нет связанной игры в центре поля. Пассивно выглядели нападающие, вялый матч. Результаты последних игр – в том числе и вина тренера. Ещe три-четыре таких матча, и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», – сказал Жуков.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Впереди кубковый матч с «Динамо».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (26)
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raritet
1693082496
Какая госдума- такой и Спартак.
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derrik2000
1693084064
Если ещё "три-четыре" ТАКИХ матча и будем в зоне вылета болтаться. (((
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САДЫЧОК
1693111306
Послушай какого то депутата и сделай все наоборот ! Абаскаль учится , конечно . Да , есть странности , у него , например , что делают в составе Денисов , Зобнин и медленный . играющий назад Джикия ! Но , убирать Абаскаля -это глупость !
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ivany4
1693115067
Судя по результатам работы думы, ее надо менять каждые две недели. Причем увольнять всех без выходного пособия и с запретом занимать руководящие посты. Мнение г-на Жукова может не совпадать с мнением владельцев клуба. Поэтому не стоит серьезно воспринимать каждый чих в сторону Спартака. Да, и Жуков выступал как частное лицо, а не зачитывал резолюцию Госдумы. За такие заголовки может и прилететь.
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alefreddy
1693116907
плавят тренера не иначе
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Ziklop
1693118233
админресурс Спартака начинает действовать?
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qawzsexdr
1693120314
В Думе во всём разбираются, кроме...
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NewLife
1693123427
Оценка игры - правильная.
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zigbert
1693137782
Спартак неудачно сыграл первый тайм во втором играл уже лучше, после проведенных замен. Забить гол на этот раз не удалось но впервые в сезоне Спартак сыграл на ноль. Депутатам же лучше заниматься своими делами и не строить из себя футбольных специалистов.
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ScarlettOgusania
1693141094
Жуков дал интервью метарейтингу, а не выступил в Госдуме, заголовочки на бомбе не отражают сути написанного)
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