В «Спартаке» ответили, завершил ли клуб трансферную кампанию

Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили, будут ли у клуба еще трансферы в текущее окно. Оно открыто до 14 сентября.

«В принципе, основные задачи, которые мы планировали, мы закрыли», – сказал Малышев.

«Спартак» этим летом сделал четыре покупки: