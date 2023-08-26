Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» ответили, завершил ли клуб трансферную кампанию

    В «Спартаке» ответили, завершил ли клуб трансферную кампанию

    Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили, будут ли у клуба еще трансферы в текущее окно. Оно открыто до 14 сентября.

    «В принципе, основные задачи, которые мы планировали, мы закрыли», – сказал Малышев.

    «Спартак» этим летом сделал четыре покупки:

    • нападающий Тео Бонгонда (куплен за 7 миллионов евро у «Кадиса»);
    • нападающий Хесус Медина (куплен за 6 миллионов у ЦСКА);
    • латераль Олег Рябчук (куплен за 6 миллионов у «Олимпиакоса»);
    • защитник Срджан Бабич (куплен за 5 миллионов у «Альмерии»).

    Новости по теме
    Губерниев описал матч «Спартак» – «Ахмат» марксистским тезисом
    Реакция Абаскаля на ничью с «Ахматом»: нашел позитив и пожаловался на фолы соперника 8
    Радимов считает, что Абаскаль добивается увольнения из «Спартака» 22
    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 