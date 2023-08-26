В «Спартаке» ответили, завершил ли клуб трансферную кампанию

Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили, будут ли у клуба еще трансферы в текущее окно. Оно открыто до 14 сентября.
«В принципе, основные задачи, которые мы планировали, мы закрыли», – сказал Малышев.
«Спартак» этим летом сделал четыре покупки:
- нападающий Тео Бонгонда (куплен за 7 миллионов евро у «Кадиса»);
- нападающий Хесус Медина (куплен за 6 миллионов у ЦСКА);
- латераль Олег Рябчук (куплен за 6 миллионов у «Олимпиакоса»);
- защитник Срджан Бабич (куплен за 5 миллионов у «Альмерии»).
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова