В «Монако» назвали условие для продажи Головина

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро рассказал, при каких условиях клуб продаст Александра Головина.

– В России существует мнение, что Головин засиделся в «Монако», перестал прогрессировать и ему пора принять новый вызов.

– Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

– Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине ещe можно сделать прибыль?

– Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.

– О какой сумме идeт речь?

– Не могу разглашать эту информацию.

27-летний Головин начал 6-й сезон в «Монако».

Его рыночная стоимость – 28 млн евро.

Российский футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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