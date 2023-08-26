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    В «Монако» назвали условие для продажи Головина

    Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро рассказал, при каких условиях клуб продаст Александра Головина.

    – В России существует мнение, что Головин засиделся в «Монако», перестал прогрессировать и ему пора принять новый вызов.

    – Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

    – Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине ещe можно сделать прибыль?

    – Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.

    – О какой сумме идeт речь?

    – Не могу разглашать эту информацию.

    • 27-летний Головин начал 6-й сезон в «Монако».
    • Его рыночная стоимость – 28 млн евро.
    • Российский футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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